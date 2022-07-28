Писатель Раззаков осудил приехавшего в Крым Киркорова: «Мнит себя пупом земли»

Федор Раззаков прошелся по Филиппу Киркорову после его встречи с российскими военными в Крыму. Известный писатель нелестно высказался о поступке и поведении поп-короля.

На днях Киркоров неожиданно для всех решил отправиться в Феодосию, побывал в госпитале и выступил перед ранеными военнослужащими.

Писатель Раззаков считает, что Киркоров очень резко «переобулся», а идея этой поездки принадлежала не Филиппу, а его пиар-команде.

«Не знаю, что советовала ему его команда, однако Филипп — это человек с очень большим самомнением. Решил он, по всей видимости, что военным кроме его книг больше ничего не нужно: ни фрукты, ни лекарство. Киркоров мнит себя пупом земли», — высказался Раззаков.

К тому же, писатель добавил, что совсем недавно гламурный артист записал ролик в поддержку Максима Галкина из-за травли последнего за политическую позицию. Затем в Кремле «король» российской эстрады сплясал на кресте. В итоге концерты певца стали отменять, а Филипп, не долго думая, резко сменил свою «идеологическую ориентацию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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