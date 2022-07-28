Попытки Беглова помешать бизнесу Пригожина срывают реставрацию Дома Трезини

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Попытки Беглова помешать бизнесу Пригожина срывают реставрацию Дома Трезини
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге из-за бюрократических проволочек уже полгода не могут начать реставрационные работы в Доме Трезини на Васильевском острове. Причина кроется в конфликте между губернатором Александром Бегловым и известным бизнесменом Евгением Пригожиным.

Взявшая на себя реставрацию исторического дома компания «Строй Реставрация», связанная с Евгением Пригожиным, ещё в 2019 году разработала проект реставрации Дома Трезини. К 2021 году были проведены все согласования и получены разрешительные документы. Однако выяснилось, что одно из помещений дома зарезервировано за Фондом творческих мастерских, хотя и не используется по назначению. 

По факту проблема носит бюрократический характер и имеется лишь на бумаге.  «Строй Реставрация» в январе 2022 года обратилась в Комитет имущественных отношений с просьбой устранить нестыковку. Однако КИО на сегодняшний день всё ещё не согласовала документацию без каких-либо обоснований.

Ситуация с Домом Трезини – это лишь один из серии инцидентов с объектами, интересными компаниям, связанным с Евгением Пригожиным. Чиновники из команды Александра Беглова регулярно вставляют палки в колёса проектам бизнесмена без каких-либо обоснований.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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