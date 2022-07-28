Скандалист Панин жестко оскорбил Машкова и Безрукова, назвав их идиотами

Скандальный актер Алексей Панин жестко оскорбил Машкова и Безрукова. В собственном Telegram канале он обвалился с резкой критикой на актеров за их позицию о культуре, обвинив в «звездной болезни».

Очередными объектами нападок Панина стали Владимир Машков и Сергей Безруков. Актеру, судя по всему, не понравилось их выражения о культуре.

«Откуда появилось такое большое количество идиотов, недалеких людей, страдающих звездной болезнью и свято верящих в то, что они считаются частью российско-украинской культуры», — возмутился Панин.

Отметим, что Алексей всячески осуждает специальную операцию, критикуя власти России и знаменитостей, которые поддерживают это решение. Актер сейчас живет в Испании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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