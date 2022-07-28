София Ротару выразила свою поддержку Украине

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28
Активисты обратили внимание правительства Санкт-Петербурга на ужасное состояние детских площадок. Из-за халатности властей неоднократно страдали
США назвали причину скорого ослабления группировки российских войск. Американские журналисты заявили, что у ВС РФ вскоре закончатся силы и боеприпасы
Уже ставший доброй традицией День национальной кухни прошел в ряде воинских частей страны. На сей раз солдат профессиональные повара баловали
При поставках России иранских ударных беспилотников Shahed 129, военные ВС РФ получат немало новых возможностей. Дроны-камикадзе, в том числе, смогут
По сведениям одного из обозревателей китайского интернет-портала Sina, с американскими истребителями-невидимками F-22 и F-35 трудно бороться
Киев решил отрезать Херсон по новой военной тактике, пишет Московский Комсомолец. Идея о контрнаступлении Украины претерпела изменения. Недавно
Западных лидеров тянет в 2-х разных направлениях, пишет издание New York Times. С одной стороны они решили помочь Украине, но с другой стороны
Сегодня стало известно о тайной переброске Польшей танков PT-91 для последующей отправки на Украину. Примечательно, боевые машины поступают из 16-й
Украина заявляет о контрнаступлении ВСУ на территории Херсонской области. Однако, по мнению обозревателя РИА НОВОСТИ Владимира Корнилова, в ходе так
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