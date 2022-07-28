София Ротару выразила свою поддержку Украине

74-летняя София Ротару решила высказать свое мнение на счет проведения спецоперации на Украине. Певица впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях, поздравив украинцев с днем государственности. Тем самым, пишут СМИ, Народная артистка выразила свою поддержку Украине.

"День украинской государственности", — кратко написала София Михайловна.

Стоит сказать, что Ротару на протяжении нескольких месяцев выдерживала нейтральную позицию касательно СВО. Эстрадная певица никак не комментировала конфликт на Украине. За упорное молчание артистка неоднократно подверглась массовому хейту как от российских, так и от украинских поклонников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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