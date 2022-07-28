София Ротару выразила свою поддержку Украине

Image 16+
София Ротару выразила свою поддержку Украине
Знаменитости
Фото из открытых источников

74-летняя София Ротару решила высказать свое мнение на счет проведения спецоперации на Украине. Певица впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях, поздравив украинцев с днем государственности. Тем самым, пишут СМИ, Народная артистка выразила свою поддержку Украине.

"День украинской государственности", — кратко написала София Михайловна.

Стоит сказать, что Ротару на протяжении нескольких месяцев выдерживала нейтральную позицию касательно СВО. Эстрадная певица никак не комментировала конфликт на Украине. За упорное молчание артистка неоднократно подверглась массовому хейту как от российских, так и от украинских поклонников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Иосиф Пригожин посмеялся над бедствующем в Европе Милохиным: «У него нет денег»

Вчера, 22:40

Андрей Данилко соврал украинцам, что не проводил концерты в России после 2014 года

Вчера, 22:09

Фадеев заявил об отказе жителей РФ посещать концерты Киркорова и Лазарева

Вчера, 20:30

София Ротару выразила свою поддержку Украине

Вчера, 20:14

Скандалист Панин жестко оскорбил Машкова и Безрукова, назвав их идиотами

Вчера, 13:35

Журналистка Жигалова рассказала об очередном наезде со стороны Ксении Собчак

Вчера, 13:30

Друг Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о результатах вскрытия тела певца

Вчера, 10:29

Писатель Раззаков осудил приехавшего в Крым Киркорова: «Мнит себя пупом земли»

Вчера, 08:51

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тайно уехал из России в Швейцарию

Вчера, 08:36

45-летний актер Бурунов признался о проблемах со здоровьем: «Дожить бы»

Вчера, 08:20

Шукшина осудила назначение в Большой театр проукраинского режиссера Молочникова

27-07-2022, 22:14

Сын больной раком Анастасии Заворотнюк поделился радостной новостью

27-07-2022, 21:48

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала трек «Я русский» певца SHAMAN

27-07-2022, 20:51

Уставшая от слухов Татьяна Навка высказалась о разводе с Песковым

27-07-2022, 19:09

Певице Клаве Коке не продали чемодан Louis Vuitton в Турции, потому что «русская»

27-07-2022, 18:57

Ашуров рассказал о больших потерях вследствие отмены концертов группы Little Big

27-07-2022, 15:20

Сорокин заявил, что Максим Галкин не намерен продавать замок в деревне Грязь

27-07-2022, 12:17

У Пьера Нарцисса обнаружился внебрачный сын, его супруга шокирована этой новостью

27-07-2022, 10:20

Садальский заявил, что только Волочкова может спасти рейтинги Первого канала

27-07-2022, 09:58

Михаил Дряшин об Юлии Ауг: «Она пока еще на плаву, но скоро канет»

27-07-2022, 09:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе
  • Вчера, 09:53

Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки
  • 26-07-2022, 15:59

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки

Активисты обратили внимание правительства Санкт-Петербурга на ужасное состояние детских площадок. Из-за халатности властей неоднократно страдали

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется
  • 27-07-2022, 12:49

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется

США назвали причину скорого ослабления группировки российских войск. Американские журналисты заявили, что у ВС РФ вскоре закончатся силы и боеприпасы

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни
  • 27-07-2022, 10:58

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни

Уже ставший доброй традицией День национальной кухни прошел в ряде воинских частей страны. На сей раз солдат профессиональные повара баловали

Иранские ударные дроны Shahed 129 значительно расширят возможности российской армии
  • 26-07-2022, 08:42

Иранские ударные дроны Shahed 129 значительно расширят возможности российской армии

При поставках России иранских ударных беспилотников Shahed 129, военные ВС РФ получат немало новых возможностей. Дроны-камикадзе, в том числе, смогут

СМИ: Российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут сбить американские истребители F22 и F35
  • 26-07-2022, 09:08

СМИ: Российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут сбить американские истребители F22 и F35

По сведениям одного из обозревателей китайского интернет-портала Sina, с американскими истребителями-невидимками F-22 и F-35 трудно бороться

Новости партнеров
Новости партнеров
МК: Киев решил отрезать Херсон, используя новую военную тактику
  • 27-07-2022, 21:06

МК: Киев решил отрезать Херсон, используя новую военную тактику

Киев решил отрезать Херсон по новой военной тактике, пишет Московский Комсомолец. Идея о контрнаступлении Украины претерпела изменения. Недавно

New York Times: Прямой конфликт России и НАТО не исключен, эскалация неизбежна
  • 27-07-2022, 12:34

New York Times: Прямой конфликт России и НАТО не исключен, эскалация неизбежна

Западных лидеров тянет в 2-х разных направлениях, пишет издание New York Times. С одной стороны они решили помочь Украине, но с другой стороны

РВ: Польша тайно перебрасывает на Украину танки PT-91 с Калининградского направления
  • Вчера, 09:24

РВ: Польша тайно перебрасывает на Украину танки PT-91 с Калининградского направления

Сегодня стало известно о тайной переброске Польшей танков PT-91 для последующей отправки на Украину. Примечательно, боевые машины поступают из 16-й

РИА НОВОСТИ: В ходе «контрнаступления на Херсон» Киев теряет города
  • Вчера, 09:58

РИА НОВОСТИ: В ходе «контрнаступления на Херсон» Киев теряет города

Украина заявляет о контрнаступлении ВСУ на территории Херсонской области. Однако, по мнению обозревателя РИА НОВОСТИ Владимира Корнилова, в ходе так