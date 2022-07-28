Журналистка Жигалова рассказала об очередном наезде со стороны Ксении Собчак

Алена Жигалова рассказала об очередном наезде со стороны Ксении Собчак. В опубликованном ролике видеоблогер отметила, что своими высказываниями скандальная телеведущая пыталась над ней пошутить.

Журналистка приняла участие в пресс-конференции о «черных» списках, которые был организованы НСН. Предметом беседы стали осудившие спецоперацию артисты. Но оказалась, что эта тема волнует и Собчак.

В микроблоге Собчак осудила участников мероприятия, назвав их «пропагандистским великолепием про национал-предателей». Нелестно экс-ведущая «Дома-2» высказалась и о самой Алене.

Репортер ответила Ксении: «Ну послушайте, что лучше этого великолепия? Великолепие балансирования на 2-х стульях, на которых продолжительно сидит Собчак? Может она обиделась, что ее не пригласили стать спикером пресс-конференцию?».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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