Яков Кедми: коллективный Запад безоговорочно проиграл информационную войну России

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Яков Кедми: коллективный Запад безоговорочно проиграл информационную войну России
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Выступая на политическом шоу, проводимом одним из центральных российских телеканалов, экс-руководитель спецслужб Израиля Яков Кедми отметил, что в настоящее время в любой стране мира видны результаты победы Российской Федерации в информационной войне, развязанной против неё странами Запада. Объясняя свои слова, аналитик удивился уверенности в обратном, которую демонстрируют некоторые россияне. При этом Кедми подчеркнул, что ценность данной победы тем значительнее, чем меньше о ней догадываются противники.

Аргументируя сказанное, эксперт привёл в пример Францию, задавшись вопросом: кто из глав обоих государств более популярен среди её граждан? То же самое он отметил на примере Германии, Италии и даже Соединённых Штатов, предложив гипотетически рассмотреть выдвижение российским лидером своей кандидатуры на выборах президента США, когда среднему американцу придётся делать выбор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Подводя итог своим рассуждениям, Кедми рассказал о том, что в последнее время в ряде европейских стран местные элиты начали понимать своё поражение в пропагандистской войне, предпочитая отменять традиционные опросы касательно предпочтения жителей в выборе будущих претендентов на пост руководителей государств, так как практически все опрошенные респонденты неизменно выбирают кандидатуру Владимира Путина. По факту, подытожил аналитик, западная пропаганда умудрилась безоговорочно проиграть информационную войну при том, что российская сторона не прилагала для этого никаких усилий – сообщает РИА «ФАН».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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