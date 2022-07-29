Актеры протестуют против гастролей Ренаты Литвиновой в Таллине

Рената Литвинова поехала в Таллин, чтобы 30 сентября там представить новую пьесу под названием «Кактус». Однако звезда напоролась на критику местных актеров, которые протестуют против ее гастролей в столице Эстонии в рамках театрального фестиваля.

В Сети идут споры о ценах на моноспектакль, цена на который стартует от 250 до 600 евро. Для жителей Таллина это является большими деньгами. Актеры таллинского Русского театра возмущены такими ценами. Как заявила Анна Сергеева-Марвина, на выступление Ренаты она не пошла бы даже за 5 евро. Актриса сказала, что давно отписалась от Литвиновой в соцсетях, поскольку ей неинтересны подобные личности.

Против гастролей сбежавшей артистки выступила и Татьяна Космынина, которая заявила о неоправданно высокой стоимости билетов.

По мнению еще одного актера Виктора Марвина, главное в данной ситуации даже не цена билета на моноспектакль. Он не понимает, почему знаменитость, которая не высказалась о своей позиции, приезжает в Эстонию и там зарабатывает деньги.

Напоминаем, что сразу же после начала спецперации по защите Донбасса, Литвинова перебралась в Европу и там работает. Звезда не собирается возвращаться в РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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