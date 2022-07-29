Андрей Макаревич похвастался, что его концерт в Израиле прошел на высшем уровне

68-летний Андрей Макаревич продолжает выступать за рубежом. На этот раз певец встретился с поклонниками на сцене в Израиле. По словам исполнителя, его концерт прошел на высшем уровне.

Как написал в Telegram-канале участник «Машины времени», в четверг, 28 июля, состоялся очередной концерт в Израиле. В конце дня рок-музыкант решил рассказать о том, как прошло выступление. Судя по всему, Макаревич доволен организацией шоу на земле обетованной, которое прошло на высоком уровне.

"Вчера мы достойно отыграли в Беер-Шеве. Был прекрасный новый зал, отличный звук и свет. Сегодня увидимся в Тель-Авиве!", - написал артист.

Отметим, что после начала спецоперации на территории соседнего государства многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули родину. Среди них оказался Андрей Макаревич, который одним из первых улетел со своей молодой супругой Эйнат Кляйн в Израиль.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей