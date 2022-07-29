Блогер Лена Миро высмеяла осунувшийся внешний вид 62-летнего Дмитрия Диброва

Лена Миро решила высказаться о 62-летнем Дмитрии Диброве. Блогер высмеяла внешний вид известного телеведущего.

В своем блоге Миро осмеяла парадный вид бессменного ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером». Лена отметила, что на фоне своей молодой жены Полины Дмитрий смотрится, мягко говоря, неважно.

Автор скандальных постов написала: «Вусмерть дедушку отфотошопили. Вполне возможно, зашили лицо. Экий страшащий мезальянс! Дмитрий осунулся, наморщился, усох лицом, а не пузом».

Стоит сказать, что 41-летняя Лена Миро часто критикует звезд отечественного шоу-бизнеса. Под тяжелую руку писательницы кто только не попадал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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