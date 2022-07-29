Лолита Милявская рассказала, почему у нее нет интима с Игорем Гуляевым

Лолита Милявская в Телеграм-канале рассказала, почему у нее нет интима с Игорем Гуляевым. Отсутствие интимной связи з дизайнером 58-летняя певица объяснила исключительно дружескими отношениями.

"От меня он отказывается, так как мы дружим много лет. Знаете, когда дружишь столько, никто никого не хочет", — сказала эстрадная артистка.

Лолита после этих слов резко сменила тему, и начала рассказывать о невероятной красоте своего дачного участка, где они с Гуляевым проводят свободное время.

Напомним, в 2020 году Лолита официально оформила развод со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила в браке 9 лет. Бракоразводный процесс длился целых 10 месяцев из-за коронавируса и ходатайств сторон.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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