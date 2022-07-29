Сбежавший из России Максим Галкин рассказал, где сейчас находится

Российский юморист Максим Галкин сразу же после начала спецоперации на Украине отправился в Израиль, а затем переехал в Латвию. состоянием на сегодняшний день артист находится в Турции.

Пародист сообщил армии поклонников в микроблоге, что сейчас находится в Анталье. Он поделился с фанатами завораживающим видом на Средиземное море со своего номера в отеле. Галкин прилетел в турецкий курортный городок без жены Аллы Пугачевой и детей.

«Не холодно», – кратко подписал он опубликованный снимок.

Надо сказать, что шоумен продолжает гастролировать с концертами по разных странах и пока не собирается возвращаться в РФ. Галкин не так давно завершил концертный тур по городам Израиля, затем выступил в Европе, в том числе в Прибалтике.

Осенью пародист планирует улететь в Австралию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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