Продюсер Дзюник заступился за Софию Ротару за демонстрацию флага Украины

Леонид Дзинюк заступился за Софию Ротару. Артистка не заслужила порицания в России хотя бы потому, что не опускалась до оскорбления русских, заявил он.

По мнению музыкального продюсера, у знаменитой певицы нет двойного гражданства. Дзинюк напомнил, что от российского гражданства, предложенного президентом Путиным, она отказалась.

К тому же, в своих высказываниях София Михайловна никогда не оскорбляла власти и простих граждан так, как это делает, например, «Верка Сердючка», подчеркнул Дзинюк.

«Она имеет право на свою точку зрения. Для своей аудитории, то есть воспитанных в СССР людей, Ротару остается советской певицей, которая пела: «Я, ты, он, она, вместе целая страна», - подытожил продюсер.

Напоминаем, что 72-летнюю Софию Ротару осуждают за долгое молчание по поводу проведения спецоперации. Вчера эстрадная певица написала в соцсетях «День украинской государственности», добавив эмодзи в виде желто-синих сердечек, и таким образом, по мнению поклонников, выразила свою поддержку Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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