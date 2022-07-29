Пригожин: Я перестал поддерживать губернатора, потому что он бесполезен для Петербурга

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Пригожин: Я перестал поддерживать губернатора, потому что он бесполезен для Петербурга
Санкт-Петербург
Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» разъяснил суть своего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым, о котором часто упоминают СМИ.

Он заявил, что «не наезжает» на градоначальника, как об этом сообщают журналисты, однако действительно не может осуществить ни одни свой инвестпроект.

«Мой бизнес в Петербурге практически закончил свое существование», — пожаловался бизнесмен.

По его словам, бюрократия и коррупция в культурной столице дошла до предела и абсурда.

Пригожин рассказал, что с первого дня губернаторства Беглова предложил ему поддержку, пока от него будет польза для города. Однако, когда, по его мнению, польза от губернатора исчезла, он перестал его поддерживать.

Полное интервью с Евгением Пригожиным читайте на сайте «Невских новостей».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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