Рэп-исполнитель SHAMAN о новой песне: «Будет диалог с Богом, своеобразная молитва»

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о том, что совсем скоро выйдет его новая композиция. Релиз песни, которая напоминает «диалог с Богом», выпадает с выходом клипа.

Молодой рэп-исполнитель отметил, что ему понравилось выпускать песни вместе с видеоклипами, поскольку зритель хочет не только слышать, а и ощущать артиста. Услышать и увидеть новое творение певца российская аудитория сможет осенью.

«Это будет диалог с Богом, это своеобразная молитва. Именно Бог мне всегда помогал двигаться вперед и это такая благодарность Всевышнему», — признался музыкант.

Также артист подчеркнул, что будущий хит уже полностью готов и ждет своего звездного часа.

SHAMAN занимается музыкой на протяжении 15 лет. Под авторством рэпера вышло около 200 треков. Ролик на последнюю патриотическую песню «Я русский» в течении двух недель находится в ТОП трендов YouTube, насчитывая 4,5 млн просмотров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей