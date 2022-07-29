RusVesna: Совсем скоро Россия начнёт спецоперацию по-настоящему

Россия пока не наносит серьезные удары по украинской критической инфраструктуре, штабам и центрам принятия решений. Но в скором времени, как пишет издание Русская весна, РФ по-настоящему начнёт спецоперацию на Украине.

Издание приводит слова военного эксперта Михаила Ходаренка. Он заявил, что стратегия ВС РФ заключается в полном истощении ресурсов ВСУ, а также в выведении из строя самой боеспособной части армии, после этого ресурсного перелома "дело быстрее пойдет" и медленная война ускорится.

Кроме того, русские продолжают систематически уничтожать поставки вооружений из Запада. Российскими военными наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.

"Итак. Когда Россия, наконец-то, по-настоящему начнет спецоперацию? Совсем скоро, при дверях", — пишет RusVesna.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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