«Сиди как девочка»: Звезды широко раздвинули ноги вслед за женой Зеленского

Украинские знаменитости широко раздвинули ноги вслед за женой президента Украины Еленой Зеленской. Женская половина пользователей начала настоящую истерию, которую породила фотосессия для модного журнала Vogue. Жены политиков и других звезд поддержали этот тренд и захотели «сидеть как девочка».

На обложке нового выпуска популярного издания первая леди Украины предстала сидящей на скамейке с широко раздвинутыми ногами. Снимок оказался вирусным, тысячи украинок разместили в соцсетях свои фото в аналогичной позе с хэштэгом #sitlikeagirl «Сиди как девочка».

К женщинам, которые поддались хайпу, можно отнести жену Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, а также журналистку Зою Звиняцковскую. Сетевой флешмоб не обошел стороной и других знаменитых украинок, и простых жительниц.

Зеленская в интервью телеканалу BBC в ответ на слова ведущей о том, что некоторые восприняли эту фотосессию, как эксплуатацию образа войны заявила: «Я желаю делать то, что обсуждают, чем ничего не делать».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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