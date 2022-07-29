«Тает на глазах»: Муж Анны Нетребко опубликовал фото с резко исхудавшей певицей

Муж Анны Нетребко опубликовал фото с исхудавшей певицей в Италии. Поклонники считают, что к резкому снижению веса певицу привели постоянные скандалы.

Оперная дива и Юсиф Эйвазо сейчас отдыхают в Италии. На днях супруг Нетребко в соцсетях опубликовал новые фотографии звездной жены. Фанаты отметили, что их любимица сильно похудела и буквально тает на глазах. На снимке артистка предстала в летнем цветном комбинезоне с отрытыми плечами, который еще больше подчеркнул ее худобу.

Как заметили фолловеры, в последний раз оперная певица так выглядела в молодости. По всей видимости, к внезапной потере веса у Анны привели постоянные переживания и хронический стресс из-за многочисленных хейтов и скандалов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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