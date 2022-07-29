Телеведущая Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию на резкую критику Comedy Club

Image 16+
Телеведущая Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию на резкую критику Comedy Club
Знаменитости
Фото из открытых источников

Регина Дубовицкая ответила на резкие слова иеромонаха Фотия о Comedy Club. Телеведущая заявила о том, что в юмористическом шоу бывают и смешные, и несмешные номера.

По мнению ведущей юмористической программы «Аншлаг», если оценивать юмор резидентов шоу, то бывают как интересные, так и неинтересные выступления. Таким образом Дубовицкая решила ответить победителю одного из сезонов телепроекта «Голос», иеромонаху Фотию, который расскритиковал шоу.

«Признаюсь, я не так часто смотрю программу. Там есть хорошие ребята, юмористы, а есть много пошлости. Если почистить шоу, скорее всего, оно будет неплохим», — считает Регина Игоревна.

Телеведущая добавила, что в настоящее время у «Камеди клаб» много поклонников, а их целиком устраивают шутки их любимцев.

Напомним, ранее иеромонах Фотий заявил, что считает Comedy Club самой пошлой передачей на телевидении. По мнению священнослужителя Русской православной церкви, продолжительное время шоу держало марку, но «скатилось, стало однобоким» и распространяет низкий уровень юмора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущая Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию на резкую критику Comedy Club

Сегодня, 11:06

Андрей Макаревич похвастался, что его концерт в Израиле прошел на высшем уровне

Сегодня, 10:28

Владимир Соловьев заявил, что Киркоров порвал все отношения с Пугачевой и Галкиным

Сегодня, 09:49

Пригожин посмеялся над бедствующем в Европе 20-летним Милохиным: «У него нет денег»

Вчера, 22:40

Данилко не признается украинцам, что проводил концерты в России после 2014 года

Вчера, 22:09

Фадеев заявил об отказе жителей РФ посещать концерты Киркорова и Лазарева

Вчера, 20:30

София Ротару выразила свою поддержку Украине

Вчера, 20:14

Скандалист Панин жестко оскорбил Машкова и Безрукова, назвав их идиотами

Вчера, 13:35

Журналистка Жигалова рассказала об очередном наезде со стороны Ксении Собчак

Вчера, 13:30

Друг Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о результатах вскрытия тела певца

Вчера, 10:29

Писатель Раззаков осудил приехавшего в Крым Киркорова: «Мнит себя пупом земли»

Вчера, 08:51

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тайно уехал из России в Швейцарию

Вчера, 08:36

45-летний актер Бурунов признался о проблемах со здоровьем: «Дожить бы»

Вчера, 08:20

Шукшина осудила назначение в Большой театр проукраинского режиссера Молочникова

27-07-2022, 22:14

Сын больной раком Анастасии Заворотнюк поделился радостной новостью

27-07-2022, 21:48

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала трек «Я русский» певца SHAMAN

27-07-2022, 20:51

Уставшая от слухов Татьяна Навка высказалась о разводе с Песковым

27-07-2022, 19:09

Певице Клаве Коке не продали чемодан Louis Vuitton в Турции, потому что «русская»

27-07-2022, 18:57

Ашуров рассказал о больших потерях вследствие отмены концертов группы Little Big

27-07-2022, 15:20

Сорокин заявил, что Максим Галкин не намерен продавать замок в деревне Грязь

27-07-2022, 12:17

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе
  • Вчера, 09:53

Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется
  • 27-07-2022, 12:49

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется

США назвали причину скорого ослабления группировки российских войск. Американские журналисты заявили, что у ВС РФ вскоре закончатся силы и боеприпасы

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки
  • 26-07-2022, 15:59

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки

Активисты обратили внимание правительства Санкт-Петербурга на ужасное состояние детских площадок. Из-за халатности властей неоднократно страдали

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни
  • 27-07-2022, 10:58

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни

Уже ставший доброй традицией День национальной кухни прошел в ряде воинских частей страны. На сей раз солдат профессиональные повара баловали

МК: Киев решил отрезать Херсон, используя новую военную тактику
  • 27-07-2022, 21:06

МК: Киев решил отрезать Херсон, используя новую военную тактику

Киев решил отрезать Херсон по новой военной тактике, пишет Московский Комсомолец. Идея о контрнаступлении Украины претерпела изменения. Недавно

Крымский политолог Никифоров назвал сроки существования Украины
  • Вчера, 22:02

Крымский политолог Никифоров назвал сроки существования Украины

В Крыму определили сроки существования Украины. Политолог Андрей Никифоров оценил шансы на существование страны, как независимого государства. По

Новости партнеров
Новости партнеров
New York Times: Прямой конфликт России и НАТО не исключен, эскалация неизбежна
  • 27-07-2022, 12:34

New York Times: Прямой конфликт России и НАТО не исключен, эскалация неизбежна

Западных лидеров тянет в 2-х разных направлениях, пишет издание New York Times. С одной стороны они решили помочь Украине, но с другой стороны

РИА НОВОСТИ: В ходе «контрнаступления на Херсон» Киев теряет города
  • Вчера, 09:58

РИА НОВОСТИ: В ходе «контрнаступления на Херсон» Киев теряет города

Украина заявляет о контрнаступлении ВСУ на территории Херсонской области. Однако, по мнению обозревателя РИА НОВОСТИ Владимира Корнилова, в ходе так

РВ: Польша тайно перебрасывает на Украину танки PT-91 с Калининградского направления
  • Вчера, 09:24

РВ: Польша тайно перебрасывает на Украину танки PT-91 с Калининградского направления

Сегодня стало известно о тайной переброске Польшей танков PT-91 для последующей отправки на Украину. Примечательно, боевые машины поступают из 16-й

Попытки Беглова помешать бизнесу Пригожина срывают реставрацию Дома Трезини
  • Вчера, 14:33

Попытки Беглова помешать бизнесу Пригожина срывают реставрацию Дома Трезини

В Санкт-Петербурге из-за бюрократических проволочек уже полгода не могут начать реставрационные работы в Доме Трезини на Васильевском острове.