Телеведущая Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию на резкую критику Comedy Club

Регина Дубовицкая ответила на резкие слова иеромонаха Фотия о Comedy Club. Телеведущая заявила о том, что в юмористическом шоу бывают и смешные, и несмешные номера.

По мнению ведущей юмористической программы «Аншлаг», если оценивать юмор резидентов шоу, то бывают как интересные, так и неинтересные выступления. Таким образом Дубовицкая решила ответить победителю одного из сезонов телепроекта «Голос», иеромонаху Фотию, который расскритиковал шоу.

«Признаюсь, я не так часто смотрю программу. Там есть хорошие ребята, юмористы, а есть много пошлости. Если почистить шоу, скорее всего, оно будет неплохим», — считает Регина Игоревна.

Телеведущая добавила, что в настоящее время у «Камеди клаб» много поклонников, а их целиком устраивают шутки их любимцев.

Напомним, ранее иеромонах Фотий заявил, что считает Comedy Club самой пошлой передачей на телевидении. По мнению священнослужителя Русской православной церкви, продолжительное время шоу держало марку, но «скатилось, стало однобоким» и распространяет низкий уровень юмора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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