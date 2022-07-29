Владимир Соловьев заявил, что Киркоров порвал все отношения с Пугачевой и Галкиным

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Владимир Соловьев заявил, что Киркоров порвал все отношения с Пугачевой и Галкиным
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Фото из открытых источников

Филипп Киркоров и Алла Пугачева, которые развелись более 17 лет назад, сохранили хорошие отношения и после весьма болезненного расставания дружат семьями. Однако, как уверяет Владимир Соловьев, артист навсегда разрушил связь с Примадонной. 

Пугачева и Галкин, как известно, являются верующими людьми, а фривольное выступление Филиппа Бедросовича может оскорбить чувства Аллы Борисовной. Кроме того, артист дал два концерта в Феодоссии и Ялте, навестив в госпитале солдат, которые берут участие в спецоперации на Украине. 

Поступок исполнителя приятно удивил Соловьева. В своей авторской программе на YouTube телеведущий объяснил, что наконец-то «поп-король» российской эстрады определился со своей позицией касательно спецоперации, и его выбор нужно уважать, поскольку этим он перечеркнул какие-либо связи с уехавшими из РФ друзьями.

«Он прекрасно понимает, что после это выходки отношения с Пугачевой и Галкиным могут навсегда быть разрушены. Он прекрасно понимает, что его внесут в санкционные списки. Но он сделал свой выбор», - сообщил журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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