«Всегда у него под каблуком»: Иван Ургант высмеял жену Андрея Кончаловского

Иван Ургант высмеял жену Андрея Кончаловского. Шоумен нелицеприятно высказался в адрес Юлии Высоцкой за то, что она постоянно находится под жестким контролем супруга.

Отношения 84-летнего режиссёра и его возлюбленной часто подвергаются критике со стороны общественности. Одной из причин является то, что мужчина старше избранницы на целых 36 лет. К тому же, семейная пара ни на шаг не отходит друг от друга.

Звездное семейство не обошел стороной и Иван ургант. Телеведущий высмеял то, что Юлия под контролем мужа 24/7.

«У него (режиссера - прим.ред.) есть один человек, который отлично готовит и всегда находится у него под каблуком», — пошутил Ургант.

Кстати, не так давно комик, который подвергся критике за свой отъезд из РФ, высказался и о прославленном Кончаловском. В одном из интервью Ургант заявил, что мог бы пойти к режиссёрам и добиться определенной актерской роли, но к Андрею он бы точно не пошёл из-за очень сложного характера мэтра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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