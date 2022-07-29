Захар Прилепин заявил, что большинство артистов и деятелей культуры РФ против СВО

Захар Прилепин в своем Телеграм-канале заявил о том, что большая часть звезд российского шоу-бизнеса не поддерживает спецоперацию на Украине. Публицист считает, что подавляющее большинство деятелей культуры против действия властей.

Общественный деятель вступил в спор с изданием "Ломовка", которое опровергало приведенную статистику о том, что большинство отечественных артистов выступают против СВО. Прилепин уточнил, что самые знаменитые рэперы против, а на радио практически не звучат патриотические песни от исполнителей, поддерживающих действия российского правительства.

«Есть дюжина самых ТОПовых рэперов: Фейс, Оксимирон, Фараон, Федук, Моргернштерн, Нойз МС, Ян Халиб, Макс Корж. Их совокупные просмотры клипов в Ютуб – 500 млн, и все они жестко высказывались против специальной операции. Кто тогда из рэп-музыкантов за? Жигана и Тимати не предлагать», – пишет публицист.

Прилепин подчеркнул, что ни один из самых самых литературных российских журналов не написал ни единой строчки в поддержку спецоперации. Также мужчина напомнил о том, что помимо Михалкова и Шахназарова в РФ существуют еще десятки не менее известных режиссеров, которые или против СВО, или не говорят ни слова об этом.

«Дорогая Ломовка, мне кажется, что вы, с вашим набором (Безруков, Лепс и Дюжев), не оцениваете трезво ситуацию», - добавил он.

И, напоследок, писатель отметил, что такова реальность и «не нужно выдавать желаемое за действительное, заявляя о том, что большинство селебрити якобы одобряют спецоперацию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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