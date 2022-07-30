Стало известно о том, что Анастасия Ивлеева покинула территорию России. Телеведущая сегодня, 30 июля, улетела из РФ в Стамбул.

Блогера заметили в аэропорту поклонники. Ведущая телепередачи «Орёл и решка» охотно фотографировалась с фанатами, но при этом о цели поездки не сообщила.

Стоит сказать, что в последнее время общественность наблюдает за передвижениями звезд российского шоу-бизнеса. Из-за начала спецоперации на Украине некоторые знаменитости уехали за границу, чем вызвали гнев у поклонников.

Хотя, зачастую артисты покидают территорию России по иным причинам. Многие отечественные знаменитости улетают на отдых либо на гастроли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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