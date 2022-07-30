Аркадий Кудряшов рассказал, почему Юрия Шатунова почти не показывали по телевизору

Выяснилось, почему Юрия Шатунова почти не показывали по телевизору и не приглашали в сборные концерты. Об этом поведал Аркадий Кудряшов.

После смерти звезды «Ласкового мая» выяснилось, что в последнее время Юра работал на износ. Как стало известно от директора музыканта, только к осени они планировали сократить количество концертов. После турне артист планировал выпустить два новых альбома. А вот участия в сборных концертах и съемок в шоу на телевидении в графике Шатунова практически не было.

«У нас все концерты были аншлаговые, однако никому это не интересно, так как всем нужны только скандалы! На концерты и на телевидение нас не приглашали, поскольку говорили, что мы не формат», - рассказал Кудряшов.

Добавим, ранее директор умершего музыканта заявил о том, что мир больше не услышит хиты Юрия в ином исполнении, ведь он наложил на них вето.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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