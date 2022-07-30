Волочкова появилась перед публикой в состоянии алкогольного опьянения

Анастасия Волочкова неоднократно появлялась перед публикой в пьяном виде, из-за чего пошли слухи, что якобы она зависима от алкоголя. На все обвинения балерина дерзко отвечает злопыхателям.

Видать, 46-летняя артистка балета не любит критику, а с хейтерами не церемонится. На запись одного из YouTube-шоу Настя пришла в нетрезвом виде. На очередные претензии по поводу того, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, звезда гневно ответила, что живет так, как ей нравится, и это ее право.

«Я навсегда, на века останусь Волочковой. Я горда, что меня обсуждают. Говорят «ой, ты выпила». Послушайте, когда захотела, тогда выпила, это мое право! Вы сперва выйдете на сцену Большого театра либо Мариинского, запишите такое количество клипов!» — возмутилась балерина. При этом скандальная знаменитость посоветовала недоброжелателям заняться личной жизнью, а не постоянно копаться в чужом белье.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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