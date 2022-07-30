Дмитрий Певцов заявил об отмене концертов Филиппа Киркорова 10 августа

Дмитрий Певцов заявил об отмене концертов Филиппа Киркорова в Анапе. Выступления поп-короля должны были состоятся 10 августа.

По заявлению актера, запланированные концерты Народного артиста отменены.

«Концерт Киркорова, который должен состоятся в Анапе 10 августа, был снят из программы. Касательно Геленджика и Сочи, где ранее были анонсы концертов этого персонажа, пока не знаю», — написал Певцов в Telegram-канале.

Стоит добавить, что Филипп Бедросович отправился в гастрольный тур по России. Так, 22 июля состоялось шоу певца в Сочи, а 24 июля он встретился с поклонниками в Геленджике. Также Киркоров дал концерт в Крыму, куда пригласил раненых в ходе спецоперации бойцов ВС РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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