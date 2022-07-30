Кудряшов заявил, что запретил Дане Милохину петь песни покойного Шатунова

Дане Милохину запретили петь песни покойного Юрия Шатунова. Аркадий Кудряшов, директор и по совместитольству верный товарищ усопшего музыканта заявил о том, что против того, чтобы молодой тиктокер Даня Милохин исполнял композиции популярного артиста.

Ранее Андрей Разин обратился к Кудряшову с предложением отдать права на исполнение легендарных хитов «Ласкового мая» блогеру. Однако получил резий ответ от продюсера.

«На сегодня Разину ничего, кроме названия музыкальной поп-группы, не принадлежит. Несмотря на его заявления из Америки, никогда и никому композиции на перепевки не отдадим», — заявил экс-директор Шатунова.

Напомним, Андрей Разин, который является заядлым поклонником Дани Милохина, хотел, чтобы тиктокер исполнял песни коллектива. Однако, как видим, хиты «Ласкового мая» фанаты услышат только в исполнении Юрия Шатунова, который в столь молодом возрасте ушел в мир иной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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