Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев неожиданно пропал из виду

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Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев неожиданно пропал из виду
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Фото из открытых источников

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк неожиданно пропал из виду. Петр Чернышев несколько недель не выходит на связь с поклонниками и уже долгое время о фигуристе ничего не слышно.

Встревоженные поклонники уверены, что такое поведение спортсмена связано с ухудшением здоровья его супруги. Петр даже отменил гастроли, которые ему приносят хороший доход.

В ледовых шоу Татьяны Навки  “Аленький цветочек” и “Лебединое озеро” Чернышёву, который последние три года трудился на износ, доставались главные роли, так как на льду ему нету равных. Но в традиционных постановках в Сочи фигурист почему-то не был заявлен. Фанаты переживают, что причиной отказа от прибыли могло послужить ухудшение состояния здоровья жены. Ходят слухи, что Чернышёв решил не отходить от Анастасии, которой каждый день становится хуже.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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