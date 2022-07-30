Раскрыто обидное прозвище Екатерины Андреевой, которым её окрестили коллеги по Первому

В Сети появились новые факты из жизни Екатерины Андреевой. Мнением о российской телеведущей информационной программы «Время» поделились ее коллеги на условиях анонимности.

Как оказалось, у 60-летней телезвезды есть прозвище, которым ее окрестили за спиной. Андрееву коллеги по Первому каналу называют словом «Молотобоец». Такое прозвище диктор получила из-за весьма жесткой манеры читать ленту новостей и нестандартной фигуры (довольно широких плечей).

К тому же, сослуживцы нелестно высказались о характере Андреевой. Коллеги по телеканалу назвали ведущую гордой, надменной и недружелюбной. С большинством сотрудников теледива ведет себя весьма отстраненно.

«Высокомерная, наглая, надменная и гордая... ни с кем практически не здоровается, она себя видимо считает королевой, а если чуть что, сразу жалуется покровителям за стенами телеканала», — рассказал анонимный сотрудник Первого.

Екатерина Андреева с 1998 года ведет программу «Время». Зрители обожают ее за красоту и профессионализм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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