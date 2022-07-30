Рудковская опубликовала фото сына, которое соцсеть удалила из-за обнажённого детского тела

Яна Рудковская на днях выложила очередной снимок, на котором запечатлена она и двое ее сыновей. Однако соцсеть удалила новое фото из-за обнажённого детского тела.

Как известно, сейчас звездное семейство в полном составе находится в Турции. Рудковская регулярно делится снимками с отдыха со своими фанатами. Поклонники не оставляют без внимания фотографии, оставляя под ними много восторженных комментариев. На очередном фотоснимке подписчики обнаружили стопроцентную схожесть с супругом продюсера Евгением Плющенко.

Однако после публикации изображения, на котором старший сын пары запечатлен в одних шортах из голым торсом, соцсеть прислала светской львице уведомление о том, что она нарушает правила сообщества из-за обнажённого детского тела.

Это вызвало негодование у Яны. Своим недовольством она поделилась с фанатами: «Как он должен ходить на пляже и купаться?»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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