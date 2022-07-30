Шоумен Иван Ургант раскритиковал кинорежиссера Андрея Кончаловского

Шоумен Иван Ургант является актером в третьем поколении. Когда-то в Санкт-Петербурге теле- и радиоведущий получил диплом театрального ВУЗа, а затем поехал покорять Москву.

Как заявил в документальном фильме «Поле притяжения Андрея Кончаловского» Ургант, учиться у легендарного кинорежиссера он бы никогда не стал.

«Чтобы я пошел на курс к Кончаловскому? В жизни представить этого я не смогу...терпеть его унижения. Вы знаете, не нужно», — сказал 44-летний шоумен.

Стоит сказать, что комик не испытает к Кончаловскому каких-либо негативных чувств. Ходят слухи, что у Андрея Сергеевича весьма непростой характер. Также в шоу-бизнесе говорят, что кинодеятель очень образованный, поэтому не все могут с ним работать и общаться.

Кстати, Иван Ургант ранее нелестно отозвался и о жене кинорежиссера. Он посмеялся над Юлией Высоцкой за то, что она находится под каблуком у своего звездного супруга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей