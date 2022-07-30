Смольный отложил выполнение обещания Путину по реставрации Боткинской больницы

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Смольный отложил выполнение обещания Путину по реставрации Боткинской больницы
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов дал обещание президенту РФ Владимиру Путину отреставрировать Боткинскую больницу, находящуюся в плачевном состоянии. Накануне Смольный рапортовал о переносе строительства второй очереди объекта, чем еще дальше отодвинул реализую данного градоначальником обещания.

В комитете по инвестициями Петербурга рассказали, что строительные работы по возведению второй очереди Боткинской больницы отложены на неопределенный срок. В качестве причины чиновники сослались на «экономическую ситуацию».

В 2019 году президент РФ Владимир Путин обратил внимание на состояние Боткинской больницы, отметив, что одно из старейших учреждений города находится в плачевном состоянии. Губернатор Беглов тогда дал обещание отремонтировать объект и назвал сроки – вопрос должен был быть решен в 2021 году.

Однако за два месяца до конца прошлого года контракт на реставрационные работы был отменен, а нового не появилось. По итогам года, Боткинская больница осталась в том же удручающем состоянии. Перенос строительства второй очереди со ссылкой на «экономическую ситуацию» только подтверждает несостоятельность Беглова как управленца и его неспособность держать обещания, данные руководству страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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