Светлана Малькова рассказала, кто спонсирует ее жизнь в США

39-летняя Светлана Малькова, которая живет в Майями, наконец-то рассказала, где берет средства на жизнь в Америке. Признание звезда сделала в личном блоге.

Несколько месяцев назад бывшая супруга Романа Малькова вместе с тремя детьми из Словении переехала в США. Фолловеры задавались вопросом, где художница берет деньги на красивую жизнь в новой, весьма дорогой стране. В своем Телеграм-канале женщина решила ответить на каверзные вопросы хейтеров о финансах. Малькова заявила, что ее экс-возлюбленный является успешным бизнесменом. По словам Светланы, этот мужчина до сих пор спонсирует её.

"Я еще даже не начала путешествовать, поэтому всем любопытным дам совет. Научитесь не задавать человеку бестактные вопросы. Если Вы думаете, что я живу на донаты, то думайте. Однако не забывайте о том, что мой бывший – бизнесмен, он спонсирует", - съерничала Светлана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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