Адвокат Алешин заявил, что Разин не имеет права отдавать песни Шатунова Милохину

Андрей Разин мечтает, чтобы Даня Милохин исполнял песни Юрия Шатунова. Однако адвокат Алешин опроверг право продюсера на передачу композиций покойного музыканта блогеру.

Ранее директор и близкий друг скончавшегося артиста Аркадий Кудряшов заявил о том, что никогда не отдаст композиции Шатунова кому-либо на перепевки. В том числе тиктокеру Дане Милохину.

По словам адвоката Андрея Алешина, Разин не имеет никакого права кому-либо отдавать хиты Юрия.

«Закон полнотью на его стороне. Суд по правам, проигранный ранее Андреем Разиным, еще раз это подтверждает», - рассказал правозащитник.

Кстати, неделю назад Милохин впервые ответил Разину, который задумал сделать из него второго Юру Шатунова. Даня заявил о том, что не в курсе этого и не воспринимает серьезно слова продюсера.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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