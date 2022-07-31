Галкин попросил зрителей не снимать его концерт в Турции

Максим Галкин запретил фанатам снимать его концерт в Турции. Во время выступления в Анталье юморист попросил зал убрать мобильные телефоны и не делать никаких видео.

На концерт Галкина в Анталье явились русскоязычные эмигранты и отдыхающие в городе туристы. Шоумен попросил присутствующих не снимать на телефоны его шутки. Также артист назвал поклонников, купивших билеты на выступление, своими кормильцами.

Галкин сказал, что раньше он всегда был рад видеть в зале огоньки камер. Однако ситуация изменилась после определенных событий. «Сейчас каждый видеоролик, выложенный в Сеть с моими откровениями, может мне стоить очередной страницы в уголовном деле. Поэтому не снимайте меня, пожалуйста», — объяснил артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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