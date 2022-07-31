Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась радостной новостью

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам о радостной новости. Женщина призналась, что целый год ждала этого события.

В соцсети Брухуновой появился новый снимок, на котором изображен дорожный чемодан, сумочка и шляпа. Возлюбленная Петросяна сообщила о долгожданном семейном путешествии. По информации звездной супруги, в поездку отправилась вся семья. Целый месяц супруги будут отдыхать на море и наслаждаться друг другом.

«Целый год ждала отпуск. Целый месяц на море, причем всей семьей», — подписала фото знаменитость.

Подписчики поздравляли Татьяну с долгожданным отпуском.

Напомним, это пятая жена у 76-летнего юмориста. Татьяна Брухунова младше Петросяна на целых 44 года. У супругов есть общий ребенок - маленький сын Ваган.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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