Режиссер Богомолов вышел в свет с молодой блондинкой на фоне слухов об измене Собчак

Мужа Ксении Собчак заметили в обществе очаровательной блондинки на фоне слухов об ее изменах. Константин Богомолов опубликовал видео, на котором кружит в танце на пляже с молодой девушкой.

Постановщик и журналистка, как ранее сообщалось, отдыхают с детьми на море за границей. Накануне супруг Собчак показал поклонникам в социальных сетях, как проходит их совместный отпуск.

На опубликованных снимках Богомолов исполнил милый танец с миниатюрной девушкой под песню "Иванушки International" "Тучи".

Светловолосой красоткой оказалась дочка Анна, которая была рождена от актрисы Дарьи Мороз и в которой Константин души не чает.

"Дочь и лето", — так подписал кадры 47-летний режиссёр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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