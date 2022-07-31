В Крыму определили сроки существования Украины. Политолог Андрей Никифоров оценил шансы на существование страны, как независимого государства. По
В Санкт-Петербурге из-за бюрократических проволочек уже полгода не могут начать реставрационные работы в Доме Трезини на Васильевском острове.
В Красноярске двум девушкам из ЛНР отказали в гражданстве и жилье. Отказ в помощи был незаконным. По предварительным данным, две девушки приехали в
Институт исследования войны (ISW) пишет о том, что у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут. В отчете по ситуации на линии фронта в Украине, который
В Северной столице, прошёл совместный рейд представителей МВД и Следственного комитета. По его итогам сотрудникам одного из баров, расположенного на
Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» разъяснил суть своего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым, о котором
Согласно аналитическим подсчётам, в связи с уходом иностранных компаний и простоя предприятий, число рабочих мест на заводах Ленинградской области
Россия пока не наносит серьезные удары по украинской критической инфраструктуре, штабам и центрам принятия решений. Но в скором времени, как пишет
Согласно сообщению главы фракции «яблочников» Законодательного собрания Северной столицы Александра Шишлова, на него был составлен административный
ВСУ продолжают получать вооружение от западных стран. Запад бесперебойно снабжает Укрину оружем через Бескидский тоннель, пишет Свободная пресса. По
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