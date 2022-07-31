Певица Наташа Королёва уехала из России к своей матери в Америку

Певица Наташа Королёва сбежала из России и направилась в Америку,куда недавно переехала ее мать Людмила Порывай. В соцсети 49-летняя звезда показала кадры из США.

Артистка поделилась с поклонниками новым снимком. На фотографии она позирует на подоконнике. Королева одета в черный топ и удлиненную рубашку. Модный образ артистка добавила черными массивными босоножками на платформе с каблуками.

За окном можно увидеть американский пейзаж с небоскребами, рекламными баннерами и вывесками на английском языке. Судя по всему, сейчас исполнительница находится в Нью-Йорке.

Слухи о том, что Королёва уехала из РФ, ходят в Сети давно. Жена Тарзана упорно молчала и никак не комментировала догадки поклонников. Также поговаривали о том, что она рассталась с супругом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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