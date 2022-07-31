Певица Приходько жестко раскритиковала сбежавших из Украины Потапа и Монатика

Анастасия Приходько в грубой форме раскритиковала Потапа и Монатика. Артистка не может успокоиться и льет грязь на своих соотечественников, сбежавших из станы.

Под немилость Приходько на это раз попали Потап, Монатик и Влад Ям, которые уехали за границу. Настя возмущена тем, что артисты наслаждаются жизнью в Европе. Исполнительница не сдержалась и грубо высказалась в соцсети по этому поводу.

«Разговаривала с подругой о том, как мы будем принимать мужчин, которые уехали за границу, Монатик, Потап, Влад Яма. Поздравлять или сказать, как хорошо, что вы вернулись и как здорово нам всем вместе?! Может их обнять и сказать — тебе наверное было тяжело. Слава Богу, что все в порядке. Я знаю, как их назвать — чангалисты (то есть нахлебники — прим. ред.)», — возмутилась певица.

Напомним, ранее 35-летняя экс-участница «Фабрики звёзд 7» накинулась на Регину Тодоренко и ее супруга Влада Топалова. Знаменитость заявила, что звездное семейство «любит деньги больше, чем честь».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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