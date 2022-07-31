Певица Татьяна Буланова довела поклонников до слез «прощальными» словами

Татьяна Буланова довела поклонников до слез своим выступлением. Певица просто покорила зрителей на передаче «Песни от всей души» одного из федеральных каналов, где приняла участие в качестве звезды.

Исполнительница очень трогательно исполнила знаменитую советскую песню «Прощайте, скалистые горы», которую в 1943 году написал композитор Евгений Жарковский на стихи Николая Ивановича Букина.

Пение артистки, как отметила публика, было очень проникновенным, отчаянным, душераздирающим. Зрители были поражены фирменной манерой исполнения.

Буланова как будто бы прощалась с очень дорогим для нее местом. «Прощальные» слова Татьяны довели до слез россиян, которые собрались в студии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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