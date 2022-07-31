Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек

Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается – штукатурка сыпется, стены текут, а балконы рискуют обрушиться. Жильцы жалуются на пыль и сырость, которые могут привести к заболеваниям.

Жители дома №147 на набережной реки Фонтанки, известного также как дом Г.П. Зезерина, рассказали о проблемах проживания в здании и равнодушии профильных организаций. По словам жильцов, многочисленные обращения не оказали никакого воздействия на службы, отвечающие за сохранность имущества горожан.

«Протекать начало давно, - рассказала Наталья Самарханова в комментарии каналу 78 . – Сколько писали в службу ЖСК, ничего не делалось и не предпринималось».

За 50 лет жизни в доме на набережной Фонтанки Наталья не помнит ни одного случая капитального ремонта, хотя здание с каждым годом все больше разрушается. Со стен сыпется штукатурка, обнажая деревянные перекрытия, балконы представляют опасность для прохожих, сырость и протечки мешают обитателям верхних этажей. По внешней стороне эркера постоянно сочится вода, в связи с чем горожане опасаются обрушения лепнины, украшающей архитектурный элемент.

«Страдаем очень сильно, потому что дышать в комнате невозможно – пылища, все рушится, разрушается. Сделать ремонт не можем. Как жить дальше? А кварплату платим регулярно», - рассказала Самарханова.

В Жилкомсервисе № 1 Адмиралтейского района, куда обратилась Наталья, считают, что проблемы должен устранить Фонд капитального ремонта, однако в ФКР эти требования считают неправомочными. Халатность коммунальных служб и обслуживающих организаций приводит к тому, что дом разрушается все больше. Собственники квартир намерены добиться ремонта и уже написали заявление в прокуратуру.

Ранее сообщалось о неудовлетворительном состоянии дома Генгросса по адресу Литейный проспект, 28. Здание было включено КГИОП в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Несмотря на свое значение, дом разрушается на глазах жильцов, вынужденных пользоваться аварийной лестницей и наблюдать облупленные до кирпича стены парадной.

Невнимание руководства города к сохранности исторического центра вызывает беспокойство у петербуржцев. Горожане опасаются, что из-за халатности городских властей, в частности, команды губернатора Александра Беглова, Петербург рискует потерять свой уникальный облик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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