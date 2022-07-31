Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек

Image 16+
Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек
Санкт-Петербург
Фото: Скриншот с видео "78 | НОВОСТИ"

Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается – штукатурка сыпется, стены текут, а балконы рискуют обрушиться. Жильцы жалуются на пыль и сырость, которые могут привести к заболеваниям.

Жители дома №147 на набережной реки Фонтанки, известного также как дом Г.П. Зезерина, рассказали о проблемах проживания в здании и равнодушии профильных организаций. По словам жильцов, многочисленные обращения не оказали никакого воздействия на службы, отвечающие за сохранность имущества горожан.

«Протекать начало давно, - рассказала Наталья Самарханова в комментарии каналу 78. – Сколько писали в службу ЖСК, ничего не делалось и не предпринималось». 

Фото: Скриншот с видео "78 | НОВОСТИ" 

За 50 лет жизни в доме на набережной Фонтанки Наталья не помнит ни одного случая капитального ремонта, хотя здание с каждым годом все больше разрушается. Со стен сыпется штукатурка, обнажая деревянные перекрытия, балконы представляют опасность для прохожих, сырость и протечки мешают обитателям верхних этажей. По внешней стороне эркера постоянно сочится вода, в связи с чем горожане опасаются обрушения лепнины, украшающей архитектурный элемент. 

«Страдаем очень сильно, потому что дышать в комнате невозможно – пылища, все рушится, разрушается. Сделать ремонт не можем. Как жить дальше? А кварплату платим регулярно», - рассказала Самарханова. 

Фото: Скриншот с видео "78 | НОВОСТИ" 

В Жилкомсервисе № 1 Адмиралтейского района, куда обратилась Наталья, считают, что проблемы должен устранить Фонд капитального ремонта, однако в ФКР эти требования считают неправомочными. Халатность коммунальных служб и обслуживающих организаций приводит к тому, что дом разрушается все больше. Собственники квартир намерены добиться ремонта и уже написали заявление в прокуратуру. 

Ранее сообщалось о неудовлетворительном состоянии дома Генгросса по адресу Литейный проспект, 28. Здание было включено КГИОП в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Несмотря на свое значение, дом разрушается на глазах жильцов, вынужденных пользоваться аварийной лестницей и наблюдать облупленные до кирпича стены парадной. 

Невнимание руководства города к сохранности исторического центра вызывает беспокойство у петербуржцев. Горожане опасаются, что из-за халатности городских властей, в частности, команды губернатора Александра Беглова, Петербург рискует потерять свой уникальный облик. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек

Сегодня, 15:33

Смольный отложил выполнение обещания Путину по реставрации Боткинской больницы

Вчера, 20:40

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга получил административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации

Вчера, 08:48

Три тысячи рабочих мест: руководство Ленинградской области планирует запустить все простаивающие предприятия

29-07-2022, 22:28

Пригожин: Я перестал поддерживать губернатора, потому что он бесполезен для Петербурга

29-07-2022, 15:48

В Петербурге прошёл рейд по заведениям, расположенным на Думской улице. Поиски шаров с «веселящим» газом увенчались успехом

29-07-2022, 07:03

Попытки Беглова помешать бизнесу Пригожина срывают реставрацию Дома Трезини

28-07-2022, 14:33

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки

26-07-2022, 15:59

«Город перемен» напомнил об обещании Беглова построить приюты для животных

25-07-2022, 14:38

Женщина, подозреваемая в убийстве петербургской предпринимательницы, признала свою вину

24-07-2022, 20:38

Петербуржцы завалили портал Смольного жалобами на аварийные автодороги

24-07-2022, 19:07

Чересчур сознательный житель Санкт-Петербурга устроил переполох в отделе полиции на Васильевском острове

24-07-2022, 05:28

УФССП по Ленобласти: за первую половину текущего года с нерадивых родителей, проживающих на территории региона, взыскано более 278 миллионов рублей

23-07-2022, 20:23

Атака цианобактерий сделала Финский залив опасным для людей и животных

23-07-2022, 19:45

В состав петербургского правительства введены руководители двух комитетов

23-07-2022, 05:58

Отмена инвестиционного проекта "Мегалайна" в Горской показала отсутствие стратегии Смольного 

22-07-2022, 18:34

В Ленинградской области найдено тело местной предпринимательницы

21-07-2022, 23:18

В Санкт-Петербурге подвели итоги аукциона на поставку городу 55 автобусов

21-07-2022, 17:48

В Смольном не рассказали, что будет с владельцами ипотечных «хрущевок» при реновации «по-бегловски»

21-07-2022, 11:19

Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

20-07-2022, 20:29

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крымский политолог Никифоров назвал сроки существования Украины
  • 28-07-2022, 22:02

Крымский политолог Никифоров назвал сроки существования Украины

В Крыму определили сроки существования Украины. Политолог Андрей Никифоров оценил шансы на существование страны, как независимого государства. По

В Красноярске двум беженкам из ЛНР незаконно отказали в жилье и гражданстве
  • 28-07-2022, 21:41

В Красноярске двум беженкам из ЛНР незаконно отказали в жилье и гражданстве

В Красноярске двум девушкам из ЛНР отказали в гражданстве и жилье. Отказ в помощи был незаконным. По предварительным данным, две девушки приехали в

ISW: у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут
  • 29-07-2022, 08:48

ISW: у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут

Институт исследования войны (ISW) пишет о том, что у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут. В отчете по ситуации на линии фронта в Украине, который

В Петербурге прошёл рейд по заведениям, расположенным на Думской улице. Поиски шаров с «веселящим» газом увенчались успехом
  • 29-07-2022, 07:03

В Петербурге прошёл рейд по заведениям, расположенным на Думской улице. Поиски шаров с «веселящим» газом увенчались успехом

В Северной столице, прошёл совместный рейд представителей МВД и Следственного комитета. По его итогам сотрудникам одного из баров, расположенного на

Пригожин: Я перестал поддерживать губернатора, потому что он бесполезен для Петербурга
  • 29-07-2022, 15:48

Пригожин: Я перестал поддерживать губернатора, потому что он бесполезен для Петербурга

Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» разъяснил суть своего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым, о котором

Три тысячи рабочих мест: руководство Ленинградской области планирует запустить все простаивающие предприятия
  • 29-07-2022, 22:28

Три тысячи рабочих мест: руководство Ленинградской области планирует запустить все простаивающие предприятия

Согласно аналитическим подсчётам, в связи с уходом иностранных компаний и простоя предприятий, число рабочих мест на заводах Ленинградской области

Новости партнеров
Новости партнеров
RusVesna: Совсем скоро Россия начнёт спецоперацию по-настоящему
  • 29-07-2022, 11:50

RusVesna: Совсем скоро Россия начнёт спецоперацию по-настоящему

Россия пока не наносит серьезные удары по украинской критической инфраструктуре, штабам и центрам принятия решений. Но в скором времени, как пишет

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ
  • Сегодня, 15:52

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ

Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга получил административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации
  • Вчера, 08:48

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга получил административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации

Согласно сообщению главы фракции «яблочников» Законодательного собрания Северной столицы Александра Шишлова, на него был составлен административный

Запад через Бескидский тоннель бесперебойно накачивает Украину оружием
  • 29-07-2022, 20:10

Запад через Бескидский тоннель бесперебойно накачивает Украину оружием

ВСУ продолжают получать вооружение от западных стран. Запад бесперебойно снабжает Укрину оружем через Бескидский тоннель, пишет Свободная пресса. По