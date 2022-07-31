Развожаев об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе: Поводов для паники нет

Губернатор Севастополя заявил о том, что нет поводов для паники после удара по штабу ЧФ. При этом Михаил Развожаев уточнил число раненых при атаке беспилотника - это шесть человек.

«Все под контролем, правоохранительные и другие силовые органы мобилизованы. Детали сообщат вскоре компетентные органы. Нет поводов для паники», - сказал Развожаев.

Губернатор отметил, что для безопасности жетелей города были отменены запланированные ранее официальные мероприятия ко Дню Военно-Морского Флота. Они будут перенесены на день-два. Также он добавил, что в ближайшее время планируется заседание оперативного штаба.

Напоминаем, что утром в воскресенье ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ с помощью беспилотника, на борту которого находилось маломощное взрывное устройство. Ответ РФ на удар БПЛА ожидают в Совете Федераций.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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