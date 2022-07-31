Телешоу «Лучше всех» вернется на экраны Первого канала без ведущего

Шоу «Лучше всех» осенью вернется в эфир Первого канала, однако без участия ведущего. В новом сезоне программу не будет вести сбежавший из страны Максим Галкин.

В новом телевизионном сезоне, который традиционно стартует осенью, Первый канал возвращает на экраны несколько популярных развлекательных программ. Так, возобновится трансляция шоу детских талантов «Лучше всех». Однако известно, что в качестве ведущего не был заявлен Маским Галкин. После побега из России работа на федеральном канале для юмориста приостановлена.

Кроме того, не совсем понятно, кто же заменит шоумена. По информации источников, программа может выходить на экраны и вовсе без ведущего.

«Ходили слухи о том, кто заменит Галкина. Кто-то пророчил творческую пару Александр Олешко и Нонна Гришаева, или Дмитрия Нагиева. Но в телевизионных кругах говорят, что дети покажут свои таланты в новом сезоне проекта без какого-либо ведущего», – написало издание «Комсомольская правда».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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