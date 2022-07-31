Шукшина пожаловалась: Российские ТВ-каналы выполняют вражеские украинские заказы

Мария Шукшина пожаловалась на то, что российские ТВ-каналы выполняют вражеские заказы. Актриса напомнила, что ее отца Василия Шукшина на Первом канале назвали "мерзопакостным".

Заслуженная артистка заподозрила центральные каналы РФ страны в выполнении украинских заказов.

"Я поняла то, что российское телевидение работает по заказу. В этой статье раскрыта тема украинского заказа", — пишет Шукшина в своем микроблоге.

Артистка вспоминает, как на телевидении в 2017 году принялись дискредитировать её отца.

"В эфире Первого Канала несколько лет назад неизвестная украинская актриса говорила, что "Василий Шукшин — мерзопакостный". Дальше это подхватили каналы Россия, НТВ, которые сняли наимерзейший документальный фильм о Шукшине", —возмутилась актриса.

Мария пожаловалась, что попыталась найти защиту от клеветы, но тщетно. Также телеведущая отметила, что после спецоперации ситуация поменялась в лучшую сторону, и что она надеется довести это дело до конца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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