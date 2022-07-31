Украинские беженцы попросили Собчак тайно сфотографироваться с ними на площади Милана

Ксения Собчак рассказала о том, как украинцы пристали к ней на площади Милана Дуомо и попросили сделать фото на память. При этом беженцы из Украины откзались выставлять снимок с телеведущей в соцсети.

Журналистка вместе с мужем и сыном отдыхала на итальянском острове Сардиния. Возвращаясь назад, семейство заехало в Милан. В Telegram-канале Собчак рассказала, что как на главной площади города ее узнали поклонники. Украинцы попросили Ксюшу с ними сфотографироваться. Хотя размещать сделанный снимок в соцсети наотрез отказались.

«Можно? - спросили ребята. Конечно же! - ответила. Они мне говорят: мы из Украины, нам выставлять нельзя, но хотим для себя сделать фото, вас постоянно читаем. Я спросила, а почему нельзя? «С русскими же нельзя, заклюют», - рассказала светская львица.

Напомним, что во время перелета перевозчиком Turkean Airlines ведущая пришла в шок. Собчак удивилась, что в турецком самолете на карте мира отсутствовала Россия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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