В Сети появились фото повзрослевшего и облысевшего рыжика из «Ералаша» Саши Лойе

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В Сети появились фото повзрослевшего и облысевшего рыжика из «Ералаша» Саши Лойе
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Фото из открытых источников

В Сети появились фото повзрослевшего и облысевшего рыжего мальчика из журнала «Ералаш». Саша Лойе, который в детстве был популярным артистом, живет с мамой и больше нигде не снимается.

Зведе 90-х пророчили большое будущее. Рыжик снимался в программах «Ералаш», «Поле чудес» и «Блеф-клуб». Кроме того, все помнят рекламу русского аналога кока-колы, где хулиган Сидоров слушал плеер, пил напиток, за контрольную работу получил тройку, а весь класс - двойки.

Но кинокарьера экс-звезды, как выяснилось, не задалась. В кино он снимается редко. Известно, что Саша даже не планирует создавать семью, поскольку смирился с одиночеством. Также не осталось и следа от роскошной рыжей шевелюры парня. К 39 годам Лойе полностью облысел.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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