СМИ: Особая роль в проведении СВО на Украине предназначена морской пехоте

Для морской пехоты РФ подготовлена особая роль в ходе специальной операции на Украине. Привлечение береговых войск ВМФ РФ к СВО обусловлено высокой подготовленностью к боям с противником.

Участие морской пехоты в спецоперации сыграло особую значимость. Об этом проинформировал военный эксперт Владимир Попов.

«Не вдаваясь в какие-либо секреты Генштаба, я могу предположить, что в ходе специальной операции планировалось использование морской пехоты», —заявил специалист.

«Считаю, что именно специфика морской пехоты, с высадкой десанта на побережье, может пригодиться в ходе спецоперации. Не исключено, что это будет береговая линия возле Одессы, устья Дуная или Днепра, ведь кроме активного участия в боях на суше, подразделение морской пехоты в состоянии боевой готовности находится и на кораблях в Черном море»», - добавил полковник запаса Попов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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