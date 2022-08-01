Андрей Разин заявил о правах на авторство группы «Ласковый май»

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Андрей Разин заявил о правах на авторство группы «Ласковый май»
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Фото из открытых источников

Андрей Разин назвал себя автором группы «Ласковый май». Продюсер заявил о том, что именно он является создателем коллектива в далеком 1986 году.

Музыкальную группу основали в Оренбурге. Создал «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Именно автор песен коллектива разглядел в Шатунове настоящий талант, поэтому пригласил  на записать первых композиций. Разин же появился в этой истории намного позже.

В 1988 году Андрей Александрович во время работы в столичной звукозаписывающей услышал в первый раз исполнение ребят. Позже он стал продюсером легендарной группы. Но Разин уверен, что именно  он является автором успешного проекта.

«Юра был для меня яркой вспышкой российской эстрады. Горжусь, что являлся автором этого проекта и в полном объеме осуществил его, как продюсер», — появилась публикация в соцсети Разина.

Напомним, что ранее продюсер судился с покойным нынче Шатуновым за авторство. Суд определил, что права принадлежат вдове Юрия и его 2-м детям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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