Дмитрий Ашуров высмеял Королеву, которая назвала себя артисткой мирового уровня

Наташа Королева, которяа на днях уехала в Америку, провозгласила себя артисткой мирового уровня. На этот счет решил высказаться продюсер Дмитрий Ашуров.

По мнению музыкального продюсера, на данный момент в России есть всего два артиста, которые признаны во всем мире. Речь идет о певце Диме Билане и оперной диве Анне Нетребко.

"Она может называть себя артисткой международного уровня, но никак не мирового. Ее песни любят в странах СНГ, но Наташа пока не достигла уровня Стинга, Мадонны либо Билли Айлиш. Королеву слушают представители русскоязычного населения", - заявил Ашуров.

Напомним, что исполнительница недавно уехала в США. СМИ утверждали, что певица эмигрировала из России. Однако Королева опровергла эти слухи, заявив, что приехала в Майами, чтобы навестить свою маму, а жить и работать планирует в РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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