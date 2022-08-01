Фигуристка Татьяна Навка сделала важное признание об отношениях с Песковым

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Фигуристка Татьяна Навка сделала важное признание об отношениях с Песковым
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Фото из открытых источников

Татьяна Навка сделала важное признание об отношениях с супругом Дмитрием Песковым. Фигуристка, которая поздравила мужа с 7-летней годовщиной, заявила, что счастлива в браке.

Олимпийская чемпионка по танцах на льду опубликовала в Telegram новое фото с пресс-секретарем Путина на фоне слухов о разводе. 47-летняя Татьяна поздравила Дмитрия с годовщиной совместной жизни. На опубликованном в микроблоге снимке Песков крепко обнимает знаменитую супругу. 

«Полет отличный. И взгляд не меняется», - написала она.

Поклонники поздравили пару с медной свадьбой и пожелали как можно дольше «сохранить огонь» в отношениях.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Навка и Песков расстались. Супруги не комментировали догадки журналистов. Позже фигуристка попросила репортеров не вмешиваться в ее личную жизнь.

Песков познакомился с Навкой в 2010 году. Через четыре года у пары родилась общая дочь Надежда. В конце 2014 года государственный деятель развелся со второй женой, связав себя узами брака с Татьяной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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