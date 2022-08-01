Экстрасенс Ахметжанова заявила о переезде Софии Ротару за рубеж

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Экстрасенс Ахметжанова заявила о переезде Софии Ротару за рубеж
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Фото из открытых источников

Кажетта Ахметжанова заявила о переезде Софии Ротару за рубеж. По слвоам звезды «Битвы экстрасенсов», артистка задумалась о покупке  недвижимости за границей.

По словам экстрасенса, 74-летняя исполнительница переживает не лучшие времена, несмотря на отсутствие проблем со здоровьем. Эстрадная певица страдает из-за сложившейся ситуации и последующего давления журналистов. Ротару в связи с этим лишний раз не напоминает о себе, и практически не появляется на публике. «София Михайловна выбрала четкую позицию, молчать и выждать время», – сказала провидица.

Ахметжанова уверена в том, что Ротару часто думает о покупке недвижимости в Болгарии либо Италии. Со временем у Народной артистки все наладится, она вновь начнет петь, заключила ясновидящая

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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